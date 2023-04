Trento: Fugatti, ‘chiederemo la revoca del decreto del Tar’

Aprile 14, 2023

Trento, 14 apr. (Adnkronos) – “Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona: da parte della giunta provinciale ciò che preoccupa è la sicurezza dei cittadini e le scelte fatte fino a questo momento sono andate in quella direzione. Quello che noi possiamo fare è chiedere la revoca del decreto, attivarci per fornire al Tribunale amministrativo regionale la documentazione richiesta che riteniamo di farlo entro lunedì”. Lo ha detto il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa, al termine di un incontro con i sindaci della Valle di Sole.