Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “All’amico Andrea Marcucci dico che le sue considerazioni sul Terzo Polo sono condivisibili. Noi di Italia Viva, pur avendo ottenuto un risultato migliore di Azione a Trento, lo abbiamo sempre pensato e per questo abbiamo dato a Carlo la nostra disponibilità per correre insieme alle europee: il problema è la volontà di Calenda, non di Italia Viva”. Così Ivan Scalfarotto di Iv su twitter.