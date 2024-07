Tribunale brevetti: Cecchetti, ‘inaugurazione Milano conclusione storica battaglia Lega’

1 Luglio 2024

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Un anno veniva assegnata a Milano la terza sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Europeo Unificato Brevetti, coronando una storica battaglia condotta dalla Lega dal 2012, da quando la Brexit era solo ipotizzabile, una battaglia condotta da Matteo Salvini, allora deputato al Parlamento Europeo, e dal sottoscritto, in Consiglio Regionale lombardo. Oggi l’inaugurazione la sede della Divisione Centrale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti che avrà competenze relative ai contenziosi riguardanti i brevetti appartenenti alle cosiddette ‘Human Necessities’, coprendo settori eterogenei e cruciali, tra cui i preparati medicali, l’abbigliamento, l’arredamento ed il settore agroalimentare”. Lo afferma Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

“Avere qui la terza sede TUB rappresenta un grande risultato per Milano, per la Lombardia e per l’Italia, con ricadute positive economiche e occupazionali facilmente immaginabili: Milano e la Lombardia sono il polo italiano dell’innovazione e della ricerca e avere qui la sede europea del Tribunale dei Brevetti, innescherà un circolo virtuoso che aumenterà ulteriormente la capacità attrattiva di Milano, favorendo la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani che potrebbero restare qui senza doversi trasferire in altre capitali europee. Un indotto quantificato dalle prime stime in un valore annuale pari a 350 milioni di euro. Questa è davvero una grande vittoria della Lega per Milano ed il suo territorio”.