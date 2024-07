Trieste: gdf e Asugi insieme per sicurezza sul lavoro, scoperti 6 rider e 1 cuoco in nero

10 Luglio 2024

Trieste, 10 lug. (Adnkronos) – Le Fiamme Gialle, insieme ai funzionari della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asugi di Trieste, nell’ambito della pianificazione di controlli preordinati al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva e al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno scoperto 7 lavoratori in nero nel settore della ristorazione, di cui 6 rider e 1 addetto alla cucina, ed elevato sanzioni per circa 65.000 euro.

Nel stesso contesto è emerso, inoltre, che i pagamenti di parte del personale non regolarizzato sono stati effettuati in contanti, ovvero in modo completamente non tracciato, secondo modalità non consentite dalla normativa in vigore. Per quanto riguarda l’applicazione della normativa relativa alla prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono emerse ulteriori irregolarità a seguito delle quali sono state emanate specifiche prescrizioni ritenute idonee a eliminare le situazioni di rischio riscontrate.