Trieste: poliziotti uccisi, 27 febbraio inizia processo Meran in Cassazione/Rpt

Dicembre 15, 2023

Milano, 15 dic. (Adnkronos) – E’ stata fissata per il **27 febbraio** 2024 davanti alla prima sezione della Corte di Cassazione l’udienza sul ricorso presentato dalla procura generale di Trieste contro Alejandro Augusto Stephan Meran, assolto in primo grado e in appello per vizio totale di mente per l’omicidio dei poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego in servizio alla questura triestina e per il quale è stata applicata la misura di sicurezza del ricovero in una Rems per almeno 30 anni.

Difeso dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, il 33enne di origine dominicana è attualmente ricoverato nella Rems di Santa Maria di Calice di Cornoviglio, in provincia di La Spezia, struttura sanitaria che accoglie gli autori di reati ritenuti infermi o seminfermi di mente, nonché socialmente pericolosi.

Era il 4 ottobre 2019 quando il giovane, accompagnato in questura per il furto di uno scooter, in soli quattro minuti, ha compiuto “un’assurda tragedia” come scrivono i giudici nelle motivazioni. “Sono bastati i primi ventisette secondi a Stephan Meran per uccidere (con la loro pistola di ordinanza, ndr) gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego e il restante tempo, nel tentativo di darsi alla fuga, per sparare all’indirizzo di altro personale della questura di Trieste e ferire un assistente capo, prima di essere colpito anch’egli e sottoposto a fermo”.