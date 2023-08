Tronti: Bettini, ‘nulla potrà essere disperso da chi ha attinto a suo pensiero’

Agosto 7, 2023

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Qualche settimana fa avevo scritto un lungo ‘elogio’ a Mario Tronti. Per il suo 92/mo compleanno. Mi aveva risposto: ‘Carissimo Goffredo, intanto un grazie di cuore. Scusa il ritardo della risposta, ma ho voluto gustare e meditare lo scritto, come merita. È bellissimo e non c’è da aggiungere altro, né da modificare. Non mi è mai capitato di leggere su di me cose così precise ed esaurienti. Un grande abbraccio, Mario’ Oggi mi è giunta una telefonata della figlia, che mi ha comunicato la sua scomparsa. Sono contento, nel mio piccolo, di avergli reso omaggio”. Lo afferma Goffredo Bettini. componente della Direzione del Pd.

“E non giova, in questa dolorosissima occasione, ripetere ciò che è stato già detto. Solo un pensiero, che trafigge, alla consapevolezza che non c’è più. Con Tronti se ne va una ‘forma’, uno stile, un modo di essere, un approccio, un suono delle parole, l’intercalare lento che prepara l’affondo, il pudore dei grandi, la tenacia dei rivoluzionari, l’educazione e la nobiltà del popolo, l’odore dei ‘mercati generali’, il disprezzo per il narcisismo, l’odio per la merce, la speranza dello ‘spirito libero’, l’indifferenza per la piccola borghesia che annaspa, la pietà e lo sdegno per gli ‘offesi’ del mondo, le camminate solitarie, i tram e il metrò, le biblioteche, lo sguardo che lacrima di nostalgia perché non hai fatto tutto ciò che potevi fare e lo hai lasciato andare, il fastidio per la volgarità, i gesti smisurati, gli schiamazzi che disturbano la quiete, la tracotante manifestazione di te medesimo, penosa illusione di segnalarti all’universo che tutto ignora”.

Tronti è un contenuto. Per me, radicalmente una forma, che ha lottato contro la deformazione di tutte le forme decretata dalla forma-mondo del capitalismo odierno che tutto rende cosa. Addio, amico caro. Nulla di te -conclude Bettini- potrà essere disperso da chi ha attinto al tuo pensiero”.