Truffe: raggiro con nome Crosetto, in procura Milano attese altre denunce**

9 Febbraio 2025

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – La procura di Milano è pronta a ricevere, già domani, altre denunce di chi è stato contattato dal gruppo che – usando il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto – ha tentato raggiri milionari. Negli ultimi tre giorni, da quando la notizia rimbalza sulla stampa, è aumentato il numero di chi – in più città d’Italia – si sta rivolgendo alle forze dell’ordine per denunciare il tentativo di truffa subito via telefono.

Tra le vittime certe c’è l’imprenditore Massimo Moratti, ma altri caduti nel tranelli sono pronti a farsi avanti per fornire elementi utili a identificare il gruppo che – usando il nome del ministro, del suo staff o di un generale – risultava molto convincente nella richiesta di denaro per liberare soldati o giornalisti ostaggi in Medio Oriente. Le denunce che vengono raccolte finiranno sul tavolo del procuratore di Milano Marcello Viola e del pm Giovanni Tarzia che indaga sulla truffa internazionale con bonifici versati su conti esteri.

Anche la denuncia dello stesso ministro Crosetto, che giovedì 6 febbraio in un lungo post social si era preoccupato di raccontare il complesso raggiro architettato alle sue spalle, finirà nel fascicolo della procura meneghina. La denuncia “è pronta da venerdì” – fa sapere lo stesso Crosetto – e l’attesa sarebbe dovuta alla volontà d fornire un quadro più completo possibile di tutte le persone contattate dai truffatori.