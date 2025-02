Truffe: raggiro in nome Crosetto, soldi vittima versati su conto in Olanda

10 Febbraio 2025

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – Almeno due i conti, uno che conduce in Olanda e l’altro che corre lontano fino ad Hong Kong, sarebbero stati usati dal gruppo di truffatori che – usando il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto – hanno provato a mettere a segno, a danno di famosi imprenditori, raggiri milionari dietro la scusa di liberare giornalisti o soldati in Medio Oriente.

Massimo Moratti, l’unica vittima che ha denunciato di essere caduto nel tranello ben congegnato, avrebbe effettuato due bonifici proprio su un conto in Olanda, soldi che la banda avrebbe poi trasferito ad Hong Kong dove lo scambio di informazioni sui conti correnti è più complicato rispetto all’Europa, tanto che per gli inquirenti la possibilità di recuperare i soldi versati (quasi un milione di euro) è piuttosto bassa.

In attesa di altre denunce, la procura di Milano indaga per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e sostituzione di persona. Un reato quest’ultimo su cui si concentra l’esposto del ministro Crosetto, esposto che è atteso a stretto giro.