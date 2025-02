Trump e le mire sul Canada, perché re Carlo non dice nulla?

26 Febbraio 2025

Londra, 26 feb. (Adnkronos) – Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul fatto che il Canada diventi il ​​51esimo Stato degli Usa hanno portato a un netto rifiuto nell’opinione pubblica canadese dell’idea, considerata “non fattibile”, a spontanee esplosioni di orgoglio nazionale e a una tenace determinazione ad acquistare ‘made in Canada’. Accanto a queste scontate reazioni, molte persone si interrogano sul ruolo del capo di Stato canadese: perché re Carlo non dice nulla? Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato alla Cbc che si tratta di una questione di competenza del governo canadese, in base ai cui consigli il re agisce.

Il Canada è infatti una monarchia costituzionale, dove il monarca è una figura rappresentativa e il governo eletto in carica agisce in suo nome. “Se si pensa al Parlamento come a un cerchio e al re e a ciò che può fare come a un cerchio, la sovrapposizione è in realtà piuttosto ridotta”, ha affermato Justin Vovk, commentatore reale e professore ordinario di storia alla McMaster University di Hamilton. “È stabilito, e risale a poco meno di 400 anni fa, il fatto che il re non possa svolgere le funzioni del Parlamento e fare leggi, dirigere la politica estera, dichiarare guerre, dato che non è un funzionario eletto. Se hai una situazione in cui un re comanda su tutto, questo è dispotismo, è tirannia. Ciò solleva interrogativi su chi è al di sopra della legge”.

Anche se il governo potrebbe chiedere a Charles di intervenire, non ci sono indicazioni che ciò sia avvenuto. “Penso che ci siano probabilmente diverse ragioni” per questo, ha detto Vovk. “Penso che la cosa più importante, prima di tutto, sia il fatto che il nostro governo ha ripetutamente chiarito che l’idea che il Canada diventi il ​​51esimo stato non è fattibile. La risposta alla domanda perché re Carlo non abbia preso posizione è che non è in atto una crisi costituzionale. Quindi, nel caso in cui la Costituzione canadese fosse in crisi, il ruolo del sovrano sarebbe quello di intervenire e garantire che il Parlamento mantenga una governance adeguata”.

Potrebbe esserci un altro fattore complicato: Carlo è re del Canada, non solo del Regno Unito, il che lascia aperta la possibilità che interessi diversi vengano alla ribalta. “Cosa succederebbe se il governo del Regno Unito e il governo del Canada dessero al re consigli contrastanti?”, ha affermato Craig Prescott, esperto costituzionale e docente di diritto presso la Royal Holloway dell’Università di Londra. “Se il re dicesse qualcosa del tipo: ‘Giù le mani dal Canada’, allora Trump potrebbe benissimo cercare di rispondere con dazi contro il Regno Unito, perché non farebbe distinzione tra re del Canada e re del Regno Unito”.