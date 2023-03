“Trump incriminato a New York per il caso Stormy Daniels”

Marzo 30, 2023

(Adnkronos) – Il grand jury a Manhattan ha votato per incriminare Donald Trump. Lo afferma la Cnn citando 3 fonti informate sulla vicenda. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un ex presidente verrà incriminato e sarà chiamato a difendersi. Il procuratore distrettuale di Manhattan ha indagato Trump in relazione al suo presunto ruolo nell’operazione di riciclaggio del denaro versato alla pornostar Stormy Daniels: il denaro sarebbe stato versato nel 2016 con l’obiettivo di ottenere il silenzio della donna su una relazione avuta con Trump nel 2006.

Circa due settimane fa Trump, che punta alle elezioni Usa 2024 per riconquistare la Casa Bianca, aveva preannunciato il proprio arresto e in ripetute occasioni, dal suo social Truth o ‘live’, ha fatto appello ai suoi sostenitori facendo riferimento ad una mobilitazione.

Il caso è destinato ad avere prevedibilmente un impatto sulla campagna di Trump per le elezioni 2024 e in generale sul quadro politico degli Stati Uniti a poco più di un anno e mezzo dal voto.