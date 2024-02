Tuffi: Mondiali Larsen e Timbretti decimi nella piattaforma sincro

Febbraio 8, 2024

Doha, 8 feb. – (Adnkronos) – Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu concludono al decimo posto con 351.06 punti la finale della piattaforma sincro, che ha regalato spettacolo per palati finissimi e che ha fatto calare il sipario sulla settima giornata dei 21esimi Mondiali all’Hamad Acquatic Centre di Doha. Di ottimo livello la prova degli azzurri addirittura settimi dopo la quarta routine e in piena corsa per conquistare la Carta Olimpica, per ottenere la quale serviva far meglio dei 373.71 punti dei tedeschi Timo Barthel e Jens Eikermann settimi con 373.71. Si confermano campioni del mondo, sette mesi dopo Fukuoka, i cinesi Lian junjie e Yang Hao con 470.76 punti; alle loro spalle la Gran Bretagna, che ritrova un super Tom Daley e un buon Noah Williams, argento con 422.37. Sul gradino più basso del podio salgono gli ucraini Kiril Boliukh e Oleksii Sereda con 406.47.