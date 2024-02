Tuffi: Mondiali, Tocci-Marsaglia storico argento e carta olimpica

Febbraio 4, 2024

Doha, 4 feb. (Adnkronos) – Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro da 3 metri si prendono un argento storico, prima medaglia iridata nella specialità nella storia dei tuffi italiani e prima medaglia per l’Italia ai mondiali degli sport acquatici di Doha 2024. I due azzurri confezionano l’ennesima carta olimpica per la straordinaria Nazionale che Oscar Bertone ha plasmato e cresciuto in questi anni anche durante i difficili momenti della pandemia. E’ clamorosa la finale degli azzurri, che ha fatto calare il sipario sulla terza giornata dei 21esimi Mondiali all’Hamad Aquatic Center, con i liberi sempre oltre i 65.00 punti, per una chiusura a 384.24 che rappresenta una quota d’eccellenza. Si confermano campioni del mondo i cinesi Long Daoyi e Wang Zongyuan con 442.41 punti; bronzo agli spagnoli Adrian Abadia e Nicolas Garcia con 383.28. Alle Olimpiadi anche il Messico, con Rodrigo Lopez e Osmar Olvera Barra quarti con 383.19, l’Ucraina, con Oleg Kolodiy sesti con 363.12 e la sorprendente Polonia di Kacper Lesiak e Andrzej Rzestzutek con 362.04.