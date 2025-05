Tumori, almeno 1 sigaretta per 17% adolescenti, Aiot: “A scuola prevenzione cancro polmone”

15 Maggio 2025

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) – In Italia il 17% degli adolescenti ha fumato almeno una sigaretta nel corso della vita. In particolare, il vizio è più diffuso tra le giovani femmine rispetto ai maschi (19% vs 14%) e tende a crescere con il passare degli anni (7% tra i 13enni vs 38% tra i 17enni). La scuola può essere il luogo dove promuovere la prevenzione oncologica che deve iniziare tra i banchi con speciali lezioni sugli stili di vita sani. Per questo l’Aiot, Associazione italiana di oncologia toracica, da 4 anni sostiene ‘Respiriamo insieme’, una campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori toracici indirizzata ai giovani studenti per aumentare la consapevolezza sui pericoli indotti dal vizio del fumo ed è indirizzata anche alle famiglie e al personale scolastico. Ogni anno viene organizzata una sfida tra le scuole con la produzione di brevi cortometraggi, storie illustrate e opere d’arte ispirate alla prevenzione e alla lotta al tabagismo. La premiazione dei vincitori si svolge oggi con una cerimonia online.

Per le scuole primarie – informa una nota – il claim è stato ‘Se smetti di fumare meno soldi dovrai sprecare’ e ha previsto la produzione di un cartellone pubblicitario. Per le secondarie di primo grado, il tema scelto è invece stato ‘Meglio un panino con la porchetta che fumare una sigaretta’. Sono stati realizzati brevi spot televisivi della durata massima di 1 minuto e 30 secondi. ‘Vuoi una sigaretta? Anche no!’ è stato il claim al centro della competizione per le scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti hanno dovuto produrre un video per un flash mob. Una commissione, formata da esperti dell’Aiot e del ministero della Salute, ha selezionato le migliori produzioni focalizzate sulle strategie per salvaguardare la salute dei polmoni. In totale i lavori prodotti dagli studenti sono stati 20 (6 elementari, 12 medie e 2 licei). I vincitori sono stati: Elementare – IC Castel Frentano, Plesso Sant’Eusanio del Sangro (Chieti), classe 4a C; Scuola secondaria I grado – IC Bagnoli, San Pietro in Casale (Bologna), classe 2a F; Scuola secondaria II grado – Liceo Alfano I, Salerno, classe mista sezione coreutico. I vari elaborati dei ragazzi sono consultabili online (oncologiatoracica.it).

Durante l’intera campagna è stato distribuito del materiale scientifico-divulgativo. Inoltre, in alcune classi, sono stati organizzati incontri di approfondimento della patologia con un oncologo.

“Tra i tumori toracici quello al polmone è di gran lunga il più diffuso e rappresenta la neoplasia con la più alta mortalità al mondo – sottolinea Filippo de Marinis, presidente Aiot e direttore dell’Oncologia toracica dello Ieo, Istituto europeo di oncologia di Milano – Causa ogni anno circa 1,8 milioni di decessi, di cui oltre 35mila si verificano solo in Italia. E’ una malattia di cui si parla ancora troppo poco ed è spesso vissuta dai pazienti come un tabù e con lo stigma del tumore incurabile. Nel 20% dei casi interessa persone che non hanno mai fumato in vita loro”. Ciò nonostante, “il tabagismo ne costituisce il più rilevante fattore di rischio – continua de Marinis – Per tutti questi motivi abbiamo deciso, per il quarto anno di fila, di avviare la nostra consueta campagna. E’ un’iniziativa che intende aiutare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul ruolo fondamentale della prevenzione”.

Aggiungono Ilaria Attili e Carla Corvaja dell’Oncologia toracica Ieo: “E’ un tumore che presenta un forte impatto sulla popolazione dei Paesi industrializzati. La sua incidenza tende a incrementare con l’aumentare dell’età e oltre un terzo di nuovi casi è diagnosticato in persone con più di 70 anni. Tuttavia la prevenzione deve iniziare da giovanissimi, soprattutto tenendosi alla larga da un’abitudine pericolosa e ancora sottovalutata come il tabagismo. E’ ampiamente dimostrata la strettissima correlazione tra le neoplasie polmonari e le sigarette. I forti fumatori hanno un rischio 60 volte superiore ai non fumatori di sviluppare la malattia”. Non solo prevenzione. “Abbiamo voluto incentivare una corretta informazione anche verso un gruppo di malattie oncologiche su cui persistono molti luoghi comuni – evidenzia Rossella Spinetti, tesoriere Aiot – Le terapie disponibili si sono evolute nel corso degli anni e abbiamo ottenuto risultati importanti, anche in termini di sopravvivenza. E’ poi molto importante avere diagnosi il più possibile precoci e cioè quando la malattia è potenzialmente guaribile. Questo potrebbe teoricamente portare ad una significativa riduzione dei tassi di mortalità”.

La scuola “può essere davvero un luogo dove insegnare alle nuove generazioni anche le più basilari regole della prevenzione – prosegue Maria Costanza Cipullo del ministero dell’Istruzione, referente per l’educazione alla salute e alla legalità – La grande innovazione della campagna è rappresentata proprio dal duplice obiettivo che si pone. Da un lato, infatti, vuole istruire giovani e adulti attraverso le qualificate raccomandazioni degli esperti medici. Dall’altro intende favorire la creatività degli studenti, coinvolgendoli in fantasiose produzioni artistiche e multimediali”. Conclude Walter Dicorato, Medical Unit Leader di Roche Italia: “Anche quest’anno abbiamo sostenuto con grande piacere l’iniziativa nazionale di Aiot. Sensibilizzare l’intera popolazione ai temi della salute è sempre più importante in una società, come quella italiana, che invecchia velocemente. E’ chiaro che dobbiamo puntare sui giovani se vogliamo ridurre il peso e l’impatto di malattie pericolose come i tumori toracici. Coinvolgere le scuole in questo genere di iniziative è a nostro avviso la strategia vincente per incentivare la prevenzione”.