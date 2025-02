Tumori, D’Antona (Europa Donna): “Con In buona salute supporto psicologico ovunque”

22 Febbraio 2025

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – “L’anno scorso abbiamo condotto una ricerca presso le Breast Unit, luoghi di cura in cui, secondo le linee guida internazionali, dovrebbe esserci la figura dello psiconcologo permanente. Dalla nostra rilevazione, sulle principali regioni” italiane emerso che “c’è solo nel 34% dei casi”. Lo ha detto, questa mattina a Milano, Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, all’incontro con la stampa organizzato all’università Statale di Milano, per presentare ‘In buona salute’, la prima piattaforma online di psiconcologia in Italia (inbuonasalute.eu) nata per supportare, da remoto, pazienti, caregiver e operatori sanitari nel percorso di cura in chi ha avuto una diagnosi di tumore.

La piattaforma ‘In buona salute’, continua D’Antona, “è fantastica perché, indipendentemente da dove la paziente si trovi, può avere a sua disposizione una piattaforma” che offre “personale specializzato, autorevole e disponibile. È una soluzione innovativa, facile e accessibile a un problema concreto”.

‘In buona salute’ si propone come strumento per sopperire alla mancanza di psiconcologi nelle Breast Unit. Figure di rilievo per alleviare il distress psicologico che affligge il paziente oncologico. Una condizione che, secondo uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine’, influisce sul decorso della malattia e in alcuni casi, riduce significativamente l’aderenza ai trattamenti.