Tumori: Fontana, ‘prevenzione fondamentale, ‘Donne in rosa’ faro di speranza’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Se oggi il tumore al seno è un male che può essere efficacemente combattuto lo dobbiamo all’encomiabile determinazione della comunità scientifica. Sebbene faccia meno paura rispetto al passato, resta comunque indispensabile sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Essa rappresenta, infatti, il primo fondamentale passo per ridurre i rischi degli effetti più gravi collegati all’insorgenza della malattia”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo saluto all’evento ‘Ambasciatori in Rosa’, Susan G. Komen Italia.

“Occorre diffondere la cultura della salute, ricordando che il nostro obiettivo primario sono le persone. E le persone non chiedono solo cure o informazioni legate alla propria condizione di salute, ma di essere ascoltate -ha spiegato Fontana-. Per questo motivo ritengo necessario promuovere un approccio complessivo nel trattamento delle pazienti, che comprenda il loro benessere psico-fisico”.

“Un miglioramento in tal senso contribuirebbe a rendere le cure all’avanguardia anche nel rispetto della dignità e della qualità di vita dell’individuo. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno, quindi, a coloro che stanno vivendo o hanno vissuto la sofferenza della malattia -ha proseguito il presidente della Camera-. Non siete sole. Questo è il messaggio diventato simbolo di solidarietà e di incoraggiamento per tutte le donne colpite da un tumore del seno. Con la loro straordinaria testimonianza, le Donne in Rosa hanno generato negli anni un cambiamento positivo nel modo di affrontare la diagnosi e le terapie. Il mio auspicio è che questo impegno continui a essere un faro di speranza”.