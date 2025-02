Tumori: La Russa, ‘determinanti ricerca, prevenzione e accesso equo alle cure’

4 Febbraio 2025

Roma, 4 feb (Adnkronos) – “In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, desidero rivolgere il mio deferente e commosso pensiero ai tanti pazienti e ai loro familiari che giorno dopo giorno sono costretti a vivere il dramma della malattia”. Lo scrive Ignazio La Russa sui social.

“È importante essere al loro fianco, con determinazione e generosità, far sentire forte la presenza dello Stato e delle istituzioni con l’auspicio che l’impegno costante di tutti possa portare a un futuro migliore -prosegue il presidente del Senato-. In tal senso, sostenere la ricerca scientifica, puntare sulla prevenzione e garantire un accesso equo alle cure sono fattori determinanti e imprenscindibili e ai quali mai dovremmo procrastinare. La salute è un diritto fondamentale dell’uomo per il quale dobbiamo impegnarci tutti, senza alcuna esitazione”.