Tumori: Maerna (Fdi), ‘risposta giusta della politica a richiesta accorata e sollecitata’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “L’approvazione della legge sull’oblio oncologico oggi alla Camera segna una vittoria di civiltà per i tanti italiani guariti dal cancro, che devono avere gli stessi diritti di chi non si è mai ammalato. La legge consentirà di superare le discriminazioni verso gli ex malati di cancro nell’accesso al lavoro, nel richiedere servizi finanziari, in caso di adozione. Non parliamo solo di una norma che migliora la vita di tutte quelle persone che non dovranno più patire disparità a causa della loro storia clinica, ma anche del frutto di un lungo lavoro condotto da gruppi, associazioni di malati e persone che hanno sensibilizzato opinione pubblica e istituzioni, facendo approvare a molteplici livelli – si pensi al recente voto bipartisan in regione Lombardia – mozioni mirate. Il Parlamento, oggi, ha dato una grande prova di maturità”. Lo dichiara Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia.