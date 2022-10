Tumori: Mattarella, ‘possiamo conquistare vittoria definitiva’**

Ottobre 28, 2022

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “In ogni campo la ricerca è indispensabile. In ogni campo può fornire gli strumenti per progredire. Con l’obiettivo di sconfiggere il cancro, il ventaglio della ricerca e delle sue applicazioni non potrà che ampliarsi ulteriormente. Non siamo inerti di fronte a un male insuperabile. Possiamo fare molto per difenderci, per contrastarlo, per migliorare le condizioni di vita, e per conquistare domani una definitiva vittoria”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de ‘I Giorni della Ricerca’.