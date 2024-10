Tumori: Mattarella, ‘rete solidarietà vitale base Italia, sostenere generosità cittadini’**

28 Ottobre 2024

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “L’Airc porta sostegno e risorse alla ricerca, alimentate da donazioni volontarie. Si tratta di una condizione davvero importante che, non a caso, registra una acuta sensibilità e ampia partecipazione da parte della popolazione. La generosità degli italiani va incoraggiata, non limitata. La rete che unisce medici, scienziati, volontari di ogni età e ceto sociale, malati e donatori, rappresenta un fattore di grande vitalità. Si inserisce nel tessuto solidaristico che tiene insieme il nostro Paese”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per i ‘I Giorni della ricerca’.

“Grazie a quanti, anche personalità della cultura, dello spettacolo, dello sport, testimoniano questi valori e sono parte di questa impresa così altamente meritoria”, ha concluso il Capo dello Stato.