Tumori: Meloni a Lilt, ‘aiutare chi vive malattia può fare differenza, orgoglio Italia’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “La Lilt è un pilastro nella promozione e nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica in Italia. Da cento anni le Istituzioni italiane possono contare sulla vostra dedizione e sul vostro instancabile impegno per ridurre i fattori di rischio e le cause che portano alla malattia, per informare i cittadini sulla diagnosi precoce e per prendersi cura delle persone che vivono e hanno vissuto quest’esperienza e hanno bisogno di essere ascoltate, aiutate e accompagnate. Come sapete meglio di me il tumore ha una componente psicologica che può incidere molto sul malato. Per questo, aiutare chi sta vivendo la malattia a non scoraggiarsi, a non sentirsi solo e a continuare a combattere può fare la differenza”. Così il premier Giorgia Meloni, nel messaggio di saluto inviato in occasione dell’evento di chiusura del centenario della Lega italiana per la lotta ai tumori.

“La Lilt ha svolto un ruolo fondamentale nel corso di tutta la sua storia, in particolare in quei periodi nei quali i media e la scienza non avevano quegli stessi strumenti che hanno oggi per informare velocemente e raggiungere in poco tempo tantissime persone. I vostri associati e i vostri volontari sono delle vere e proprie “sentinelle della prevenzione”, che su tutto il territorio nazionale donano una parte del loro tempo e della loro professionalità per aiutare il prossimo. È la bellezza del volontariato, dell’associazionismo, di quella vasta rete di enti di solidarietà sociale che innerva la nostra Nazione e la rende da sempre un esempio da seguire. L’Italia è orgogliosa di voi e vi ringrazia”, conclude.