Tumori, psicologa Nestola: “Fondamentale informare pazienti e familiari su prevenzione”

13 Maggio 2025

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) – “La prevenzione è un aspetto importantissimo nella malattia oncologica. Occorre cercare di arrivare a tutti i pazienti e ai loro familiari, per cercare di dare un aiuto dal punto di vista della prevenzione, dal punto di vista psicologico e anche per creare delle relazioni sociali e contrastare l’isolamento del paziente oncologico che a volte si crea quando si trova ad affrontare questa patologia”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Claudia Nestola, psicologa e membro dell’associazione ‘La chiave d’argento’ che opera all’interno del polo oncologico Giovanni Paolo II di Lecce, in occasione della tappa leccese del tour di sensibilizzazione sul tumore uroteliale ‘Non girarci intorno’ promosso da Merck, che si lega al Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti nel nostro Paese, di cui Merck è official partner.

“Inizia a esserci consapevolezza dell’importanza della prevenzione – osserva Nestola – ma bisogna continuare a impegnarsi per essere sempre più efficaci. Iniziative come questa risultano molto importanti perché mettono a disposizione di tutti delle informazioni utili per poter accedere ai programmi di prevenzione e sensibilizzano le persone a fare attività fisica e a seguire una sana e corretta alimentazione, tramite la dieta mediterranea che è il nostro punto di forza”.