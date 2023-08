Tumori: Sbrollini (Iv), ‘rivedere norme su concorsi pubblici’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Sono oltre 27 mila le firme raccolte dalla petizione lanciata da Lucia Palermo per rivedere le norme che hanno permesso la sua esclusione da un concorso pubblico in seguito a un tumore al seno che l’ha colpita due anni fa”. Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali del Senato.

“Lei spiega: ‘In un certo qual senso, le norme equiparano chi ha avuto un tumore a un pregiudicato e questo non è giusto. Dopo aver superato il cancro al seno nel 2021, sono stata dichiarata non idonea in un concorso pubblico per psicologo nella guardia di finanza perché ero una ex paziente oncologica. Dopo anni di studio, master, impegno, ho visto il mio sogno infrangersi perché ho avuto una malattia. I concorsi pubblici hanno un limite di età, quindi non potrò più partecipare’. Credo sia giusto – commenta Sbrollini – rivedere questa norma che di fatto ha bloccato, dopo anni di impegno, il progetto di vita di questa ragazza. Non può essere una malattia a rovinare i sogni dei giovani. Come vicepresidente della commissione Sanità porterò subito all’attenzione dei colleghi questa vicenda per eliminare queste discriminazioni”.