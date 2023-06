Tunisia: Meloni, ‘nessuna lezione da chi andava a braccetto con Cuba e dittatori comunisti’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Per carità di Patria non è entriamo sul tema delle autocrazie, perchè le lezioni da quelli che andavano a braccetto con la Cuba comunista di Fidel Castro e con tutte le altre dittature comuniste del mondo di oggi non le accetto. Quando si accusa il Governo italiano di trattare in Tunisia con il dittatore, vi siete resi conto che in Tunisia sono stata con la presidente della Commissione europea, con il Primo ministro olandese? Quindi mi state dicendo che sono così brava che ho convinto la Commissione europea a trattare con un dittatore? E non state dicendo che l’Unione europea tratta con dei dittatori per assecondare e compiacere la Meloni”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

“Consiglio cautela sulle parole che vengono usate su queste materie. Quello che stiamo cercando di fare con la Tunisia è impedire che una Nazione, che oltre tutto è nostra dirimpettaia, vada in default e cerchiamo di farlo per cittadini della Tunisia e a voi -ha concluso la premier rivolgendosi all’opposizione- non interessa, perchè voi fate di tutto una questione politica”.