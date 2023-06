Tunisia: Meloni, ‘stabilità fondamentale per Mediterraneo ed Europa’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Si comincia a comprendere che se si vuole affrontare alla radice il problema dell’immigrazione ci si deve porre il tema dello sviluppo dell’Africa, con la sua popolazione in crescita, le sue sfide e le sue opportunità. L’obiettivo è ambizioso ma molto chiaro: garantire prosperità, pace e amicizia duratura. Con un modello di cooperazione allo sviluppo che deve essere paritario e non predatorio. Anche per questo nelle ultime settimane il Governo si è impegnato, e mi sono impegnata personalmente con le recenti missioni del 6 e dell’11 giugno -quest’ultima con la presidente della Commissione von der Leyen e il premier olandese Mark Rutte-, perché l’Europa mantenesse alta l’attenzione sulla stabilità della Tunisia, obiettivo fondamentale per la sicurezza dell’intero Mediterraneo e, conseguentemente, dell’Europa”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo.

“L’adozione della Dichiarazione congiunta Ue-Tunisia e il lavoro che continua in queste ore per giungere alla definizione di un pacchetto europeo a sostegno di Tunisi, rappresentano un segnale molto importante, e sono per questo grata alla Commissione per il lavoro che sta portando avanti. Così come saluto con soddisfazione -ha concluso la premier- che questa priorità sia stata riconosciuta come punto a sé nell’agenda di politica estera di questo Consiglio europeo”.