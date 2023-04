Tunisia: Tajani, ‘Occidente non lasci il paese nelle mani russe o cinesi’

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “In Tunisia serve la presenza politico-finanziaria degli Stati Uniti e dell’Europa”. A dichiararlo, intervenendo su Radio 24, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “E’ l’errore che non deve commettere l’Occidente, e l’ho detto anche al segretario di stato americano Antony Blinken: non lasciamo la Tunisia nelle mani russe o cinesi”, ha affermato il capo della diplomazia italiana, rispondendo ad una domanda.

“L’Italia sta facendo di tutto perché si possano erogare fondi alla Tunisia, onde evitare una crisi finanziaria”, ha poi aggiunto. “La proposta che abbiamo fatto, sia all’Ue, sia al Fondo Monetario, sia agli Stati Uniti, è quella di procedere subito ad un finanziamento, vedere quindi quali riforme verranno fatte e procedere in seguito alla seconda tranche e alla terza tranche, in base alle riforme che quel paese attuerà”.

Il dialogo è in corso, ha aggiunto Tajani, ricordando di aver organizzato dieci giorni fa a Roma un incontro tra il ministro degli esteri tunisino Nabil Ammar e il commissario al vicinato Olivér Várhelyi “per individuare gli strumenti che si possono utilizzare anche dal punto di vista finanziario per fermare i flussi migratori dal sud verso il nord”.

“L’Italia – ha ricordato in conclusione – finanzierà per circa 100 milioni la Tunisia: 50 andranno direttamente alle piccole e medie imprese e 50 verranno dati per acquistare prodotti italiani da parte tunisina”.