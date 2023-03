Turchese Baracchi e Jessica Selassié su Radio Cusano Campus con format J&T Show

Marzo 20, 2023

(Adnkronos) – È decollato da un paio di mesi il J&T Show, il programma radiofonico condotto su Radio Cusano Campus, emittente radiofonica dell’Università Niccolò Cusano, da una coppia eccezionale: Turchese Baracchi, professionista da anni nel mondo radiofonico e televisivo, e Jessica Selassié, vincitrice del Gf Vip 6 che debutta come conduttrice radiofonica. Energia, entusiasmo e professionalità si aggiungono alla leggerezza e alla freschezza dei temi affrontati nelle puntate: dalla moda al gossip all’amore. Il seguitissimo programma è in onda ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 su Radio Cusano Campus ed in radio visione su Cusano Italia TV al canale 264 del digitale terrestre.

Turchese Baracchi è stata anche premiata, lo scorso 24 febbraio, con il prestigioso Leone d’oro di Venezia conferitole a Roma, nella sala Zuccari del Senato, per i meriti artistici. Un premio per il suo lavoro e la sua carriera, un riconoscimento al merito che è arrivato anche “per il programma denominato Turchesando che conduce sulle frequenze di Radio Cusano Campus”. Un punto di riferimento dei radioascoltatori nel fine settimana.