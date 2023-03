Turchia: 5 persone morte a causa delle inondazioni

Marzo 15, 2023

Ankara, 15 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno cinque persone sono morte per le inondazioni registrate nelle ultime ore a causa delle forti piogge nel sud-est della Turchia, già colpita dai devastanti terremoti del 6 febbraio che hanno provocato oltre 48.000 morti nel Paese e 6.000 nel nord della Siria.

Il governatore di Sanliurfa, Salih Ayhan, ha riferito che nella provincia sono morte quattro persone e ha aggiunto che “ci sono cittadini in attesa di essere soccorsi. La situazione è sotto controllo. C’è il sostegno delle province vicine, anche se permane la preoccupazione per il possibile aumento del numero dei morti”.

Allo stesso tempo, almeno una persona è morta e quattro risultano disperse dopo che un torrente d’acqua ha spazzato via una casa prefabbricata nella città di Tokat, situata nella provincia di Adiyaman, come riporta il quotidiano turco ‘Cumhuriyet’. Il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu, ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi ai letti dei fiumi nelle zone colpite da forti piogge per il rischio di inondazioni.