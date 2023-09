Turchia: Della Vedova (+Europa), ‘governo chieda liberazione Kavala’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “La condanna definitiva all’egastolo aggravato di Osman Kavala e degli altri imputati per i fatti di Gezi Park del 2013 è aberrante. In Turchia il sistema giudiziario di fatto asservito al potere politico continua ad essere usato come strumento di repressione per intimidire attivisti e oppositori. La procedura d’infrazione avviata contro Ankara dal Consiglio d’Europa su sollecitazione della Corte europea per i diritti umani va in ogni modo sostenuta”. Lo dichiara il deputato e membro della Commissione Esteri della Camera Benedetto Della Vedova.

“Invito il nostro governo non solo a chiedere l’immediata liberazione di Kavala e degli altri condannati ma anche a promuovere un’iniziativa all’Onu contro il flagello delle detenzioni arbitrarie nel mondo”, conclude il deputato di +Europa.