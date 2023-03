Turchia: Erdogan, ‘Putin potrebbe presenziare a inaugurazione centrale nucleare’

Marzo 30, 2023

Ankara, 30 mar. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la possibile partecipazione del presidente russo Vladimir Putin alla cerimonia di caricamento del combustibile nucleare presso la centrale nucleare turca di Akkuyu il 27 aprile. Lo riferisce l’agenzia Anadolu. Il primo passo sarà compiuto presso la centrale nucleare di Akkuyu il 27 aprile, con il presidente russo Vladimir Putin che potrebbe prendere parte o connettersi tramite un sistema online”, ha detto Erdogan.

In precedenza era stato riferito che la società statale “Rosatom” prevedeva di fornire carburante per la centrale nucleare di Akkuyu in costruzione in Turchia in primavera. Successivamente si è saputo che il combustibile nucleare sarebbe stato caricato nella stazione il 27 aprile.