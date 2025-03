Turchia: Fassino, ‘Governo italiano intervenga per liberazione Imamoglu’

19 Marzo 2025

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Un atto persecutorio con accuse prive di qualsiasi fondamento costruite soltanto per colpire un competitivo e popolare avversario politico. Un’ulteriore prova del carattere autocratico e illiberale del regime imposto da Erdogan alla Turchia”. Così Piero Fassino, presidente della commissione Medio Oriente dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, stigmatizza l’arresto del sindaco Istanbul, Ekrem Imamoglu, uno dei leader dell’opposizione democratica turca.

“Chiunque conosca Imamoglu e la sua correttezza politica e istituzionale -ha aggiunto- non può credere neanche per un istante ad accuse capziose volte soltanto ad impedire a Imamoglu una possibile candidatura alle elezioni presidenziali. Il Governo italiano assuma, sia sul piano bilaterale, sia in sede europea, tutte le iniziative utili a ottenere la immediata liberazione di Imamoglu”.