Turchia: Istanbul, ‘conseguenze se Grecia estenderà acque territoriali Creta’

Gennaio 4, 2023

Istanbul, 4 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità turche hanno avvertito che ci saranno “gravi conseguenze” per la Grecia se estenderà le sue acque territoriali a 12 miglia nautiche (circa 22 chilometri) intorno all’isola di Creta. Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha avvertito che “la Turchia non accetterà alcun tipo di estensione di questo tipo, nemmeno se si tratta di un solo miglio”, per cui ha indicato che se Atene procederà a prendere una tale decisione, “ci sarà una risposta energica”.

Le parole di Kalin seguono le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dai ministri degli Esteri e della Difesa turchi, che hanno accusato la Grecia di pregiudicare ogni dialogo per trovare una soluzione alle dispute tra i due Paesi del Mediterraneo orientale.