Turchia: La Russa, ‘ferma condanna vile gesto, trovare responsabili’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Appresa la notizia dell’attacco alla chiesa cattolica italiana di Santa Maria di Istanbul desidero esprimere il mio cordoglio e la ferma condanna per un gesto vile e per il quale spero le autorità turche possano presto trovare i responsabili”. Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.