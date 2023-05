Turchia: Provenzano (Pd), ‘un’alternativa c’è, sempre’

Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Oggi la Turchia va al voto, per la prima volta l’opposizione è unita con Kiliçdaroglu contro Erdogan. Una svolta laica e democratica cambierebbe lo scenario in tutta l’area, anche per quell’Europa a volte ‘distratta’ di fronte alla deriva autocratica della Turchia. Un’alternativa c’è. Sempre”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Peppe Provenzano, responsabile Esteri dem.

“Buon lavoro ad Andrea Orlando e Laura Boldrini che sono in Turchia e svolgeranno il prezioso ruolo di osservatori elettorali internazionali. Solidarietà alla giornalista free lance Emanuela Irace a cui è stato impedito l’ingresso nel Paese, senza alcuna spiegazione”, aggiunge Provenzano.