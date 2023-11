Turchia: Zerocalcare a conferenza stampa Avs su detenuti politici e caso Ocalan

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov (Adnkronos) – Mercoledì 8 novembre, alle 13 presso la sala conferenze della Camera dei deputati in via della Missione 4, si terrà una conferenza stampa sulle condizioni dei detenuti politici in Turchia e sul caso Ocalan, in condizioni di totale isolamento nel carcere di Imrali. Oltre al disegnatore Michele Rach, Zerocalcare, partecipano: Luana Zanella e Marco Grimaldi, capogruppo e vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, i parlamentari di AVS Francesca Ghirra e Tino Magni, Giovanni Russo Spena, portavoce del comitato ‘Il Tempo è Arrivato. Libertà per Ocalan’ e Yilmaz Orkan, dell’Ufficio d’Informazione del Kurdistan in Italia.