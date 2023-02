Turismo: Caramanna (Fdi), ‘governo al Bit per sostegno a settore’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Grande entusiasmo e soprattutto grande soddisfazione per l’apertura del Bit a Milano, una grande fiera del Turismo che mette in mostra le singole eccellenze delle Regioni italiane in questo settore. Fondamentale la presenza del ministro Daniela Santanchè, a dimostrazione che il governo sostiene il comparto con una fase di ascolto che non è mai venuta a mancare. Il turismo rappresenta uno dei punti di forza della nostra economia e la sua ripresa è fondamentale per la Nazione intera”. Così Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Turismo del partito che oggi ha accompagnato il ministro nella visita agli stand delle Regioni italiane.