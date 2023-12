Turismo: in Italia a Natale 20% strutture prenotate, +30% affitti brevi

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – L’Italia si conferma a dicembre il Paese mediterraneo con il tasso di saturazione delle strutture ricettive più alto rispetto a Grecia, Francia e Spagna: una media del 20%, con una punta del 24,3% nel giorno di Natale. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione di dicembre effettuata dal ministero del Turismo. Le regioni del Nord-Est (23%) e del Centro Italia (21%) sono le destinazioni più richieste e prenotate attraverso le piattaforme online.

Nel quadro di questo andamento positivo, cresce del 30% anche la richiesta di affitti brevi per le vacanze di Natale. Ad affermarlo è Wonderful Italy, la più grande azienda italiana di ospitalità per numero di case gestite direttamente ed esperienze turistiche proposte. A dicembre, infatti, sono quasi 10mila gli ospiti che hanno già prenotato una casa, in forte aumento rispetto allo scorso anno.

Guardando i dati in dettaglio e partendo dal Sud, gli incrementi maggiori si registrano in Puglia con il 60% di ospiti in più nel 2023 rispetto al dicembre 2022. Segue poi la Sicilia – in particolare Palermo – dove l’aumento degli ospiti arriva al 40% e a Napoli che conquista il terzo posto con un aumento del 30%. “Questi risultati dimostrano che la destagionalizzazione è ormai una realtà ed è un fattore positivo per le comunità locali perché mantiene attivo tutto l’anno l’indotto turistico ed evita che il territorio subisca flussi turistici solo nel periodo estivo”, commenta Michele Ridolfo, Ceo e co-founder di Wonderful Italy. Anche nelle destinazioni settentrionali gestite da Wonderful Italy si registrano aumenti importanti: i laghi si fanno sempre di più scoprire anche dagli italiani e non solo dai turisti nordeuropei. Il Lago di Garda segna un incremento del 45% degli ospiti e il Lago di Como del 40%.

Spostandosi nelle città, anche a fine anno si conferma il primato di Bologna come città preferita per una breve vacanza, visto che gli ospiti rispetto a dicembre 2022 sono raddoppiati. Più contenuti ma comunque positivi i dati delle altre città in cui è presente Wonderful Italy: Torino è cresciuta del 35% e Genova del 20%. Un caso a parte è costituito da Venezia, che è entrata nel corso del 2023 come destinazione nel portfolio di Wonderful Italy.

Manca quindi un confronto con il 2022 ma i dati fanno presagire un fine anno positivo anche per la laguna. Per esempio, questo mese a Venezia la permanenza media è di 2.5 notti, superiore alla media annuale che si attesta a 2.3 notti. Ridolfo commenta su questo punto: “Stando ai dati del Comune di Venezia, il settore degli affitti brevi ha una permanenza media sempre più alta rispetto al settore alberghiero. Questo, oltre a implicare maggiori introiti per il Comune con la tassa di soggiorno e per l’imprenditoria locale con l’indotto turistico, si traduce anche in un tipo di turismo più tranquillo e interessato alla scoperta della città e lontano dal turismo mordi e fuggi.”