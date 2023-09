Turismo: M5s, ‘se davvero per Fdi è nostro petrolio perché lasciarlo in mano a Santanchè?’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Leggiamo da organi di stampa che secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Foti, il turismo è per l’Italia quello che per altri è il petrolio. Un’uscita che potrebbe trovarci sicuramente d’accordo, ma che pronunciata da un esponente del principale partito di maggioranza sembra quasi una freddura. Se davvero Giorgia Meloni la pensasse come Foti, non insisterebbe nel tenere il turismo nelle mani di Daniela Santanchè, ministra ormai priva di qualsivoglia forma di credibilità”. Così in una nota i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Industria e Turismo, Luigi Nave, Sabrina Licheri e Gisella Naturale.

“Al di là delle sue grottesche e sconfortanti vicissitudini personali e delle menzogne raccontate di fronte all’aula del Senato – proseguono i pentastellati -, va detto che in questo 2023, tra cali di presenza e prezzi lievitati, il trend del settore ha registrato una violenta battuta d’arresto. Ci sono decine di analisi a supporto a riprova della totale inadeguatezza di Santanchè ma anche della presidente Meloni, che si ostina a non volerle chiedere un passo indietro per il bene del Paese”. “Con questo tirare a campare, oltretutto male, del petrolio di cui parla Foti ne perderemo a barili”, concludono Nave, Licheri e Naturale.