Turismo: Magi, ‘bene Corte conti, Venere sotto indagine certifica disastro Santanchè’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Doveva essere il traino dell’estate del turismo italiano e invece ‘Open to Meraviglia’ sta diventando l’emblema dell’ennesima beffa del governo dei patrioti ai danni dei cittadini. Come avevamo auspicato poche settimane fa infatti, la Corte dei conti del Lazio ha avviato un’indagine sulla campagna promozionale voluta fortemente del ministero del Turismo per danno erariale”. Lo dichiara in una nota Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Si tratta di una campagna fallimentare sotto ogni punto di vista: chiuso l’account Twitter, introvabili gli account TikTok e Facebook, ultimo post Instagram datato 27 giugno – spiega -. Lo spot promozionale scomparso completamente dal web e costato 138mila euro, duemila euro sotto la soglia necessaria per la messa a gara del progetto, conferma il modus operandi della ministra del Turismo: che siano balneari o progetti di comunicazione, per Santanchè è impensabile prevedere gare o bandi pubblici”. “E pensare che per giustificare la mancanza di una messa a gara, la presidenza del consiglio descriveva l’affidamento come un atto dettato dall’urgenza. Ed ecco il risultato: soldi pubblici sprecati, una campagna di comunicazione di fatto inesistente e, per l’ennesima volta, una ministra e un governo che non si preoccupano minimamente di spiegare cosa sia successo e perché”, conclude Magi.