Turismo: Mazzali, ‘in estate a Varese oltre 80% di occupazione strutture, superato 2022’

Settembre 20, 2023

Milano, 20 set.(Adnkronos) – Il turismo estivo nel varesotto registra performance estremamente positive: “La stagione turistica estiva nella provincia di Varese è andata molto bene, sono stati superati i risultati del 2022, con tassi di occupazione delle strutture ricettive oltre l’80%”, commenta Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, in occasione del primo ‘Hotelier Day’, dedicato al mondo dell’ospitalità, organizzato da Federalberghi a Varese in occasione dei 15 anni di attività della società di servizi, Varesehotels.

“Il varesotto -spiega- è un territorio che ha moltissimo da offrire, anche sul fronte del turismo sportivo. Dopo il periodo del Covid, l’area di Varese si è ripresa molto bene come dimostrano i dati del nostro ‘Osservatorio regionale’. Questo è un territorio dove il business è denso e instancabile, penso all’attività manifatturiera e al trasporto, con l’aeroporto di Malpensa, strategico anche per il turismo di tutta la Regione Lombardia”. L’auspicio, continua l’assessore, “è che Malpensa, oggi hub aeroportuale nazionale, possa continuare a crescere, non solo con il Terminal 2 dedicato ai voli low cost, ma anche con le grandi compagnie aeree e con la nuova flotta di Ita-Airways. Spero possa diventare a pieno titolo un polo del trasporto aero internazionale”.

Tuttavia, tiene a precisare Mazzali, “la strategicità turistica di questo territorio è anche legata al comparto del ‘leisure’, ossia del tempo libero: qui le colline rispondono all’esigenza crescente di fare sport a contatto con la natura, dal ciclismo al trekking. Ma è anche il Lago di Varese ad essere sempre più attrattivo, sia per la navigazione turistica sia per gli sport acquatici”. Qui, sottolinea l’assessore, “viene ad allenarsi ogni anno la squadra australiana di canottaggio per prepararsi ai campionati mondiali o alle Olimpiadi. Avere flussi dall’Australia al Lago di Varese è una conquista turistica notevole, con tutto il sostegno della Regione andiamo avanti di questo passo”.