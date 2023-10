Turismo: Meloni, ‘restituito centralità a settore strategico, biglietto Pantheon strada giusta’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo restituito centralità ad un settore strategico come il turismo, per troppi anni abbandonato e considerato di serie B. Abbiamo investito nel rafforzamento delle competenze degli uomini e delle donne del settore, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi, nella destagionalizzazione. Ed è un lavoro che quest’estate ha dato i suoi frutti: l’aumento record dei turisti stranieri, il surplus della bilancia turistica di 2,3 miliardi di euro, la crescita consistente dell’occupazione nel settore. Inoltre, nel mese di settembre le strutture ricettive hanno registrato un tasso di saturazione superiore a quello di competitor diretti quali Spagna e Francia. Dati che ci dicono come la tendenza a scegliere l’Italia, anche al di fuori dei mesi estivi, sia un’ulteriore opportunità da sfruttare”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio destinato all’evento ‘L’Italia, le radici della bellezza’ organizzato dal Gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati a Brucoli, in provincia di Siracusa.

“È decisivo – rivendica la presidente del Consiglio – il contributo che arriva anche dalle scelte che stiamo facendo sul patrimonio storico-artistico, sia in termini di affluenza che di ritorno economico. Penso alle aperture straordinarie per non far trovare più chiusi i siti culturali nei giorni festivi, al lavoro per raddoppiare i grandi Musei e consentire l’esposizione delle tante opere conservate nei depositi e all’impegno per valorizzare ciò che abbiamo di più prezioso e garantire maggiori servizi e tutela. Un esempio su tutti: l’introduzione della bigliettazione per uno dei monumenti più visitati d’Italia, il Pantheon, che ha già registrato un riscontro straordinario e che conferma che è questa la strada da seguire”.

“Insomma, un lavoro a 360 gradi, che rientra in una strategia ben precisa e che disegna una visione d’Italia. Molto è stato già fatto in questi mesi, ma siamo solo all’inizio del nostro cammino. Abbiamo davanti un orizzonte di legislatura e continueremo a lavorare, senza sosta e con la massima determinazione, per rispettare il programma sul quale gli italiani ci hanno accordato la loro fiducia”.