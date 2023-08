Turismo: Ruffino (Az), ‘prima gli stranieri, italiani a casa o in Albania’

Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “La realtà dei numeri è più forte della propaganda martellante della maggioranza di governo. La stagione turistica vede le città d’arte strapiene: di turisti stranieri e di italiani rimasti a casa. L’inflazione con i prezzi inavvicinabili sulle spiagge, il lavoro povero o mancante del tutto, stanno facendo dell’estate 2023 una brutta stagione per molti italiani. Non bastano le dichiarazioni trionfanti dei parlamentari di Fratelli d’Italia per colorare di rosa una realtà molto grigia. I dati del sindacato dei balneari e dei ristoratori raccontano di una stagione sotto le aspettative, salvata dal forte incremento dei turisti stranieri e dal calo sensibile degli italiani. Mi chiedo se per abbellire la contabilità del turismo il governo pensi di includere l’aumento del 300% degli sbarchi di migranti sulle nostre coste”. Lo scrive in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione, che poi conclude: “C’è da temere che a un’estate grigia seguirà un autunno fosco sul piano sociale. Non è un augurio, ma la triste constatazione del fallimento delle politiche economiche e sociali del governo Meloni. Da ‘prima gli italiani’ a ‘prima gli stranieri’ è un attimo”.