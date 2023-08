Turismo: Santanchè, ‘la Venere influencer tornerà per far vedere le sue vacanze’

Agosto 19, 2023

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Non abbiamo nascosto la nostra campagna ‘Open to meraviglia’ con la Venere di Botticelli. I giornali hanno scritto che ho speso 9 milioni per la Venere, e non è vero, perché sono i soldi che sono stati spesi per la campagna pubblicitaria del mondo, all’estero. Per esempio, la Francia, la Spagna spendono molto di più”. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

“La nostra ‘influncer’ è stata in vacanza e quando tornerà farà vedere tutto quello che ha visto dal 27 giugno, è stata scelta lei perché è conosciuta in tutto il mondo, e doveva parlare ai giovani, doveva essere sexy”, spiega prima di concludere dicendo che lei “non è chic, ma voglio essere shock, per gli italiani”.