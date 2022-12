Turismo: Trainline, ‘prenotazioni treni Milano-Parigi +291%, prezzi scesi del 17%’

Dicembre 13, 2022

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – Poco meno di un anno fa Trenitalia stava per lanciare il primo collegamento Frecciarossa tra la stazione di Milano Centrale e la Gare du Lyon di Parigi; era il 18 dicembre 2021 e ad oggi i numeri testimoniano che sono stati molti gli italiani che ne hanno beneficiato. Secondo un’indagine realizzata dalla piattaforma europea Trainline, sulla tratta ferroviaria Milano-Parigi le prenotazioni effettuate durante l’ultimo trimestre 2021 (5 settembre – 4 dicembre 2021) e quelle effettuate negli ultimi tre mesi di quest’anno (4 settembre – 3 dicembre 2022) sono cresciute del 291%. Un incremento che, secondo i dati dell’analisi, ha portato anche a un’evoluzione positiva nel prezzo dei biglietti; le tariffe sulla tratta che collega il capoluogo milanese alla Ville Lumière si sono abbassate del 17%: nel 2022 il prezzo medio è stato di 68 euro, rispetto agli 82 euro del 2021, con una ripartizione netta dei passeggeri viaggianti in classe Standard (79%) e in Prima classe (20%).

Secondo i dati, non è solo l’intera tratta ad interessare i viaggiatori italiani, ma anche collegamenti interni come Lione-Parigi e Chambéry-Parigi, i quali risultano essere due tra le tratte più frequentate nel 2022. Tra le date in cui si sono registrate maggiori prenotazioni quest’anno c’è il 7 dicembre, complice soprattutto il Ponte dell’Immacolata. Seconda e terza data più prenotate sono state il 14 e 15 aprile, giovedì e venerdì santo che hanno anticipato la Pasqua quest’anno.

Dando infine un’occhiata alla nazionalità dei passeggeri che viaggiano di più su questa tratta ci sono naturalmente italiani e francesi (rispettivamente il 53% e il 34%), ma anche una piccola parte di viaggiatori provenienti dal Regno Unito (6%) e dagli Stati Uniti (3%).