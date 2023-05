Tv: Agorà mercoledì in diretta da Conselice, Zuppi tra ospiti

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – La puntata di Agorà di mercoledì 31 maggio sarà in diretta da Conselice, una delle zone più colpite e luogo simbolo dell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. Monica Giandotti condurrà la trasmissone del mattino di Rai 3, in onda dalle 8 alle 10.30, dal paese in provincia di Ravenna per raccontare il post-alluvione, la ricostruzione e per dare voce alle persone ancora in emergenza dopo due settimane di cronache, analisi e commenti. Ospiti il presidente della Cei, Cardinale Matteo Maria Zuppi, il geologo Mario Tozzi, esperti ed esponenti politici.