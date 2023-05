Tv: Cateno De Luca, ‘da Agorà bella pagina servizio pubblico’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Da siciliano tante volte ho visto accendersi e spegnersi in poco tempo i riflettori su tragedie che hanno colpito la nostra terra. Per questo ho apprezzato molto oggi la puntata di Agorà andata in onda da Conselice, una delle zone più colpite e luogo simbolo dell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. Perché a distanza di tempo bisogna tenere alta l’attenzione su eventi catastrofici. Una bella pagina di servizio pubblico, complimenti a Monica Giandotti e a tutta la redazione di Agorà”. Così Cateno De Luca, leader di ‘Sud chiama Nord’ e neo sindaco di Taormina.