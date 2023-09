Tv: da Osho a Calenda, lo spot Esselunga non smette di infiammare il web**

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “L’Esselunga del mio amico Caprotti è sempre stata all’avanguardia. Capisce gli italiani meglio di qualsiasi regime politico. Viva la pesca!”. Il direttore editoriale de ‘Il Giornale’ Vittorio Feltri non resiste al trend topic del momento e twitta una frizzante battuta sullo spot Esselunga. Come lui, decine di vip e personaggi noti continuano ad esprimere la loro opinione sui social, e il dibattito sul -evidentemente riuscitissimo- video della bimba che regala una pesca al papà fingendo che gliela mandi la mamma non accenna a scendere dalla top ten degli hashtag più gettonati del giorno.

Molti i post che difendono lo spot. “Oggi non ho avuto dubbi su dove andare a fare la spesa”, cinguetta Daniele Capezzone, postando una foto con dei bustoni targati ‘Esselunga’. Gli fa eco il giornalista ed ex senatore Tommaso Cerno: “Io che sono Lgbt, anzi solo G… adoro questo spot di Esselunga -twitta- e davvero non capisco quella sinistra bacchettona che con la scusa del politically correct non parla più di niente”. “Lo spot di Esselunga? Basta poco per far uscire pazzi i fan del woke”, osserva il conduttore Nicola Porro. C’è chi ironizza sull’eccessiva attenzione ad una pubblicità. “Cara Esselunga sei riuscita a far parlare del tuo spot l’intera classe politica,persino la PdC Meloni. Meritiamo come italiani un giorno al 50% su tutto visto il caro spesa. Quando è iniziato il rincoglionimento in Italia? Prima o dopo la nascita di Esselunga che al sud non c’è?”, scrive caustica la scrittrice e giornalista Tiziana Ferrario.

Si accoda alla critica Carlo Calenda: “Oggi la ruota della perdita di tempo della politica italiana si è fermata sulla casella..spot Esselunga. Cosa ci dice quello spot?! Niente. Tranne che a Esselunga sanno davvero fare il loro lavoro. Ora ci sarebbe il problema della sanità…non c’è lo spot ma ci sono le liste d’attesa. PS: Siamo un branco di decerebrati e meritiamo l’estinzione”, sottolinea il leader di Azione. Immancabile il sarcasmo di Osho, che in una vignetta tra le tante sul tema, fa dire a francesco Totti con una pesca in mano: “A Ilary, scusa, n’ho capito…dentro ce sta e’ Rolex?”. Ma stavolta, lo scettro dell’ironia va alla scrittrice Lia Celi: “Bastava mettere un cetriolo al posto della pesca e sarebbe stato un capolavoro”, chiosa su Twitter.