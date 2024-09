Tv: De Martino debutta ad ‘Affari Tuoi’ e vince la sfida anche sui social**

3 Settembre 2024

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Buona la prima”, “per me è un grosso sì”, “misurato e professionale”. Stefano De Martino debutta con ‘Affari Tuoi’ su Rai1 nell’access prime time ottenendo un buon ascolto di 4.407.000 spettatori e il 24.85% di share, e sembra aver vinto la sfida anche per il pubblico dei social. Centinaia i commenti su X, che fanno balzare in trend topic sia l’hasthtag #affarituoi che #DeMartino, per lo più di apprezzamento per la performance dell’ex ballerino partenopeo. “Sempre detto che De Martino è uno dei migliori presentatori in circolazione. Vecchio stile, posato, mi piace”, scrive un utente. “Finalmente un conduttore che non grida e predilige toni pacati”, aggiunge qualcun altro.

C’è anche chi – inevitabilmente- fa il confronto con Amadeus, che per anni ha condotto il format: “Non regge minimamente il paragone”, scrivono in diversi. “Amadeus non lo batte nessuno per me è un grande no”, scrive netto un altro. Ma c’è anche chi in qualche modo difende De Martino: “Il paragone con Amadeus non può essere fatto perché Amadeus ha anni e anni di programmi sulle spalle e si nota”, scrive un altro. “Non si può chiedere a De Martino adesso di essere il padrone di casa di grande esperienza di Amadeus ma ce la farà perché è simpatico ed empatico”, chiosa un altro ancora.

Qualcuno nota il ‘freno a mano un po’ tirato’ del conduttore dovuto all’emozione del debutto: “Un po’ più di allegria non sarebbe male, ma la prima puntata ci sta”, osservano gli utenti di X. E altri: “Un po’ emozionato e impacciato, ma migliorerà col tempo”. Tra i post, infine, non manca chi non riesce a trattenere l’ammirazione per aspetti ‘collaterali’ alla conduzione: “Molto bono!”, è la chiusa definitiva di una follower.