Tv: Giletti sentito dai pm antimafia per la terza volta**

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Come lui stesso informa nel videomessaggio in cui spiega il suo ‘no’ allo speciale di La7 previsto per domenica sulla sua vicenda (che infatti viene rapidamente cancellato), Massimo Giletti, il conduttore di ‘Non è l’Arena’, la cui trasmissione è stata sospesa da La7, è stato sentito nuovamente oggi come persona informata sui fatti dalla procura di Firenze nell’ambito dell’indagine in corso sui presunti mandanti delle stragi mafiose del 1993. E’ la terza volta che i magistrati ascoltano Giletti: le precedenti sono state il 19 dicembre 2022 e il 27 marzo scorso.

In particolare il giornalista è stato ascoltato dal procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Luca Tescaroli (lo stesso che portò avanti Mafia Capitale) e dagli investigatori della Dia diretti da Francesco Nannucci. Nelle scorse settimane la Dda fiorentina aveva ascoltato a Palermo Salvatore Baiardo, l’uomo di fiducia dei fratelli Graviano, ospitato da Giletti nel suo programma.