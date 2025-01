Tv: P. Diddy, in arrivo documentari, speciali e inchieste sulla vera storia**

4 Gennaio 2025

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – ‘TMZ Presents’ e ‘Nightline’ sono stati i primi: nel 2024 si sono affrettati a produrre speciali sulla storia del magnate P.Diddy, ma a quanto pare sono in arrivo altre serie che promettono ulteriori indagini e scoop. Peacock, lo streamer di proprietà della Nbc Universal ha fatto scalpore giovedì pubblicando il trailer del suo prossimo ‘Diddy: The Making of a Bad Boy’. Lo speciale documentario di 90 minuti, previsto per il 14 gennaio, promette di scavare in profondità nelle rivelazioni esplosive che Sean ‘Diddy’ Combs sta affrontando, tracciando l’ascesa al potere del musicista e imprenditore e facendo parlare addetti ai lavori, l’ex marito della fidanzata di lunga data di Comb, Kim Porter, un’ex guardia del corpo, una truccatrice, una stagista, una vincitrice di Making the Band e un’amica d’infanzia.

Il progetto Peacock sarà presto seguito da altri che sicuramente faranno notizia. Il manager del rapper Curtis “50 Cent” Jackson e i produttori del colosso degli ascolti del 2024 ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, ad esempio, stanno lavorando su progetti separati. E la saga non è ancora finita: Combs resta in carcere a New York in attesa del processo, che è attualmente fissato per maggio. Il magnate si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico sessuale, associazione a delinquere e trasporto per dedicarsi alla prostituzione. Il team legale di Combs ha dichiarato in una nota al The Hollywood Reporter che i documentari già usciti includono “affermazioni non verificate” e “teorie del complotto infondate”. Combs “nega inequivocabilmente queste false accuse, che sono dannose, diffamatorie e supportate da prove credibili”, ha affermato il team, aggiungendo che in tribunale prevarranno i fatti.