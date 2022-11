Tv: Sonia Grey contro Franco Di Mare, ‘subivo tutti i giorni’, lui replica ‘il video parla chiaro’**

Novembre 8, 2022

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Lei: “Una ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me e Franco Di Mare, ho già interessato il mio legale per decidere come procedere”. Lui: “Il video che “mostra con chiarezza gli eventi, in studio clima positivo e nessuna malizia”. La querelle sul ‘palpeggiamento’ tra il giornalista Franco Di Mare e la conduttrice Sonia Grey è ben lontana dal placarsi nonostante i quasi vent’anni ormai trascorsi, complice il video tra i due negli studi di ‘Unomattina’ riproposto da ‘Striscia la Notizia’ e che riapre una questione che dura da anni. La trasmissione di Canale 5 ha infatti recentemente ripubblicato il filmato, che risale a 18 anni fa, dopo il caso di molestie che ha coinvolto Memo Remigi.

Franco Di Mare, intercettato da ‘Striscia’, ribadisce la sua versione e parla di “scherzi tra colleghi”, portando come supporto alle sue affermazioni proprio il video dal quale emergerebbe “con evidenza” che i palpeggiamenti fossero reciproci ed effettuati nell’ambito di un gioco scherzoso e ‘scaramantico’ tra due colleghi. “Striscia la Notizia anche ieri ha voluto riservarmi un’attenzione. E lo ha fatto alla solita maniera: provando a gettare discredito mistificando i fatti -tuona il giornalista dalle pagine del suo profilo Facebook ufficiale- Eppure nel 2004 li aveva raccontati in modo totalmente diverso. Basta riguardare il servizio che realizzò essa stessa a suo tempo e leggere le date in esso indicate per verificare da soli che le cose andarono molto ma molto diversamente”.

Anzi, sottolinea il giornalista, “il primo pizzicotto al fondoschiena documentato è del 16/12/2004 ed è dato da Sonia a me; poi ce n’è un secondo il 20/12/2004, sempre di Sonia e a cui segue il mio che è dunque chiaramente successivo e consequenziale e, soprattutto, fatto nello stesso spirito, ovvero senza malizia alcuna, di quello che Sonia aveva fatto a me prima. Il servizio mostra anche con chiarezza il clima positivo e allegro che c’era in studio”.

“Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare?”, ribatte alla stessa ‘Striscia’ la Grey- Che racconta la sua versione dei fatti: “Subivo davanti a tutti. Cercavo di sdrammatizzare, cosa potevo fare? Io giovane donna di spettacolo appena arrivata in Rai. Lui direttore, importante giornalista, tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare”.